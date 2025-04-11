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Ağrı Dağı'na Zirve Tırmanışı: Dağcılar Unutulmaz Bir Deneyim Yaşadı

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Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen zirve tırmanışı etkinliğinde dağcılar, zorlu hava koşullarına rağmen Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı ve doğal güzellikleri keşfetti.

Türkiye'nin çatısı dağcıları ağırlamaya devam ediyor

AĞRI - Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği zirve tırmanışı ile dağcılar, karla kaplı zirveye ulaştı

Birçok dinde kutsal kabul edilen ve terörden arındırılarak tırmanışa açılan Ağrı Dağı, yaz ve kış dağcı gruplarına ev sahipliği yapmaya devam ederken, bu defa Türkiye Dağcılık Federasyonu dağcılarını ağırladı. Federasyon tarafından düzenlenen tırmanış etkinliği, katılımcılar için hem zorlu hem de unutulmaz bir deneyim oldu.

Dağcılar, zorlu hava şartları ve karla kaplı araziye rağmen başarılı bir şekilde zirveye ulaşarak, Ağrı Dağı'nın sunduğu doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Yerel
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