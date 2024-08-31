Ağrı Dağı'na Zafer Bayramı tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından, " Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 25 sporcu, 5 bin 137 metre rakıma başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Ağrı Dağı, 5137 metre yüksekliği ve yaz aylarında bile erimeyen buzullarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcıyı ağırlıyor. Profesyonel dağcıların aradığı tüm şartları bünyesinde barındıran dağ, zorlu tırmanış rotalarıyla dağcıları kendine çekmeye devam ediyor. Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme mezrasında hazırlıklarını tamamlayan 25 sporcu, tırmanış için gerekli eşyalarını atlara yükleyerek zorlu yürüyüşe başladı. İlk etapta, 3200 metre rakımdaki kamp alanına ulaşan dağcılar, burada yüksekliğe uyum sağlamak için dinlendi. Ardından, 4200 metreye çıkarak ikinci kampı kurdu. Gece boyunca soğuk hava ve fırtınaya göğüs geren sporcular, sabahın ilk ışıklarıyla zirve yolculuğuna devam etti. Zirveye ulaştıklarında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Tırmanış ekibinin başarıyla zirveye ulaşmasının ardından, sporcular, inişi güvenli bir şekilde tamamladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Faaliyet Sorumlusu Teknik Direktör Osman Kalaycıoğlu, tırmanış sonrası yaptığı açıklamada, "Zafer Bayramı tırmanışı sebebiyle şu anda Ağrı Dağı'nın 2200 metresinde bulunmaktayız. Eşyalarımızı katırlara verdik 25 kişilik bir ekiple beraber federasyonumuz bünyesindeki faaliyet programında yer alan zafer tırmanışı için yürüyüşe birazdan başlayacağız. Güzel bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi. - AĞRI