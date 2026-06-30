120 sporcu Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası için Ağrı'da buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Ağrı Valiliği himayelerinde düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, yaklaşık 120 sporcunun katılımıyla 3-5 Temmuz tarihleri arasında Ağrı'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Ağrı Valiliğinin himayelerinde düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 120 sporcunun katılacağı organizasyon, TRT Park Motor Sporları Merkezi başta olmak üzere Diyadin Murat Kanyonu, Tendürek, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı'nı kapsayan zorlu parkurlarda gerçekleştirilecek.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, TRT Park alanında yaklaşık bir aydır yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ve motor sporlarına uygun parkurların hazırlandığını söyledi.

Çelebi, yarışların TRT Park'taki etapların ardından Diyadin Kanyonu, Tendürek ve Ağrı Dağı güzergahında devam edeceğini ifade ederek, şampiyonanın yanı sıra kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlayan bir mototur organizasyonunun da düzenleneceğini kaydetti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise Ağrı'da Doğu Anadolu'nun ilk motor sporları merkezinin hayata geçirildiğini belirterek, merkezin yalnızca Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na değil, ilerleyen yıllarda Türkiye Motokros Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağını söyledi.

Merkezde gençlere yönelik motosiklet eğitimlerinin de verileceğini ifade eden Akülke, federasyon olarak "Spor turizmin geleceğidir" anlayışıyla Ağrı'da spor turizmini geliştirmeyi ve bölgenin sporla, turizmle ve yetiştirdiği şampiyon sporcularla anılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Akülke, organizasyonun 3 Temmuz Cuma günü Ağrı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek idari ve teknik kontroller, akrobasi gösterileri ile basın startıyla başlayacağını, yarışların 4 Temmuz'da TRT Park Motor Sporları Merkezi'nde devam edeceğini söyledi.

Şampiyonanın en zorlu etabının ise 5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceğini belirten Akülke, yaklaşık 120 kilometrelik parkurun Diyadin Murat Kanyonu'ndan başlayarak Tendürek, Çaldıran, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı'nı kapsayacağını, sporcuların Türkiye'nin en zorlu enduro parkurlarından birinde mücadele edeceğini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı