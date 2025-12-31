Haberler

Ağrı'da 2025 yılı sporcu ve antrenör ödül töreni yapıldı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde, 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı kazanmış olan 71 sporcu ve 20 antrenör ödüllendirildi. Vali Mustafa Koç, gençlerin sporla yetişmesinin önemini vurguladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2025 Yılı Sporcu ve Antrenör Ödül Töreni", Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende, Ağrı'yı 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörler ödüllendirildi.

Programa; Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı Barosu Başkanı Avukat Serdar Günakın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, sporcular, antrenörler ve sporcu aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Ağrı'da spor altyapısının güçlendiğini belirterek, sporun tabana yayılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

2025 yılında farklı branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden 71 sporcu bulunduğunu ifade eden Çelebi, spor tesislerine yönelik yatırımların artarak devam ettiğini kaydetti. İl genelinde saha yenilemeleri, yüzme havuzları, spor salonları ve tenis kortlarının hizmete alındığını belirten Çelebi, yeni tesis projelerinin de 2026 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç ise 71 sporcu ve 20 antrenörün elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu söyledi. Gençlerin sporla yetişmesinin önemine vurgu yapan Koç, spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların süreceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından uluslararası, Türkiye şampiyonası, okul sporları ve ANALİG müsabakalarında derece elde eden sporculara ödülleri, antrenörlere ise başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören, sporcuların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - AĞRI

