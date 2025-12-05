Haberler

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde genç gönüllüler kahvaltıda buluştu

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde genç gönüllüler kahvaltıda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programında kutlandı. Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, gönüllülüğün toplumdaki önemine dikkat çekti.

Ağrı'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında genç gönüllüler, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile bir araya geldi.

Ağrı'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programıyla kutlandı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, hizmet müdürleri, şube müdürleri ve çeşitli kurumlarda aktif görev alan genç gönüllüler katıldı.Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda gençlerin gönüllülük faaliyetlerine sunduğu katkılar ön plana çıktı.

"Sizler geleceğimizin teminatısınız"

Kahvaltıda konuşan Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, gönüllülük bilincinin toplum yapısını güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekti. Karataş, "Zamanını, emeğini ve yüreğini başkaları için ortaya koyan gençlerimiz, toplumumuzun en kıymetli bireyleridir. Gönüllülük ruhu bir milleti ayakta tutan en güçlü bağlardandır. Gençlerimizin bu istekli duruşu, geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor," dedi.

Karataş, gönüllü gençlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

"Gönüllü desteği çalışmalarımıza güç katıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ise gençlerin projelere kattığı dinamizmin önemine değinerek, "5 Aralık sadece bir kutlama değil; gönüllülüğün nasıl büyük bir güç olduğunu hatırlama günüdür. Gençlerimizin Gençlik Merkezleri ile spor organizasyonlarındaki katkısı, çalışmalarımızın başarısında kilit rol oynuyor. Kapımız, yeni projelere ve gönüllü gençlerimize her zaman açıktır" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor

Bahis operasyonunda 46 kişinin adı netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Pes dedirten görüntü: Kamera bile yaptıkları rezilliğe engel olamadı

Pes dedirten görüntü: Kamera bile yaptıkları rezilliğe engel olamadı
Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

Son hali hayranlarını kahretti
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk

Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk
Fenomenin korkunç sonu: Kask takmadı, başı gövdesinden ayrıldı

Ünlü fenomenin feci sonu! Kaza sırasında başı gövdesinden ayrıldı
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı

Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.