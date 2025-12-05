5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde genç gönüllüler kahvaltıda buluştu

Ağrı'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında genç gönüllüler, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile bir araya geldi.

Ağrı'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programıyla kutlandı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, hizmet müdürleri, şube müdürleri ve çeşitli kurumlarda aktif görev alan genç gönüllüler katıldı.Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda gençlerin gönüllülük faaliyetlerine sunduğu katkılar ön plana çıktı.

"Sizler geleceğimizin teminatısınız"

Kahvaltıda konuşan Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, gönüllülük bilincinin toplum yapısını güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekti. Karataş, "Zamanını, emeğini ve yüreğini başkaları için ortaya koyan gençlerimiz, toplumumuzun en kıymetli bireyleridir. Gönüllülük ruhu bir milleti ayakta tutan en güçlü bağlardandır. Gençlerimizin bu istekli duruşu, geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor," dedi.

Karataş, gönüllü gençlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

"Gönüllü desteği çalışmalarımıza güç katıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ise gençlerin projelere kattığı dinamizmin önemine değinerek, "5 Aralık sadece bir kutlama değil; gönüllülüğün nasıl büyük bir güç olduğunu hatırlama günüdür. Gençlerimizin Gençlik Merkezleri ile spor organizasyonlarındaki katkısı, çalışmalarımızın başarısında kilit rol oynuyor. Kapımız, yeni projelere ve gönüllü gençlerimize her zaman açıktır" ifadelerini kullandı. - AĞRI