Ağrı'da Cumhuriyet Bayramı İçin Spor Müsabakaları Düzenlendi

Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla spor müsabakaları düzenlendi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında il genelinde çeşitli branşlarda spor karşılaşmaları gerçekleştirildi. Yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, voleybol, bilek güreşi, taekwondo, cimnastik, satranç, dart, atletizm, halter ve badminton olmak üzere 13 branşta düzenlenen müsabakalara yaklaşık bin sporcu katıldı. Cumhuriyet coşkusunu sporla birleştiren sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Etkinlikler boyunca büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaların ardından başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Müsabakaları bizzat takip eden Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, etkinliklerin gençlerin spora olan ilgisini artırdığını belirtti. Çelebi, "Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla il genelinde 13 farklı branşta bin sporcunun katılımıyla Cumhuriyet Bayramı spor müsabakalarını başlattık. Amacımız, gençlerimizin hem Cumhuriyet bilincini güçlendirmek hem de sporu bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Müsabakalarda yarışan sporculardan Emir Çelik, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hem eğlendik hem de güzel bir mücadele ortaya koyduk" ifadesini kullandı.

Sporcu Sudenaz Balcı ise sporu çok sevdiğini dile getirerek, "Cumhuriyet Bayramı'nı böyle etkinliklerle kutlamak bizi daha da motive ediyor" diye konuştu. - AĞRI