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Ağrı’da besicilerde sonbahar hareketliliği

Ağrı’da besicilerde sonbahar hareketliliği
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricileri, sonbaharın gelmesiyle birlikte satış sezonuna hazırlanıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricileri, sonbaharın gelmesiyle birlikte satış sezonuna hazırlanıyor.

İlçede geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Menekşe Sevinç yıl boyunca meralarda ve ağıllarda yetiştirdikleri koyun ve kuzuları sonbahar döneminde satışa çıkarıyor. Besiciler için yaz aylarında başlayan yetiştirme sürecinin ardından sonbahar, emeklerin karşılığının alınmaya çalışıldığı dönem olarak öne çıkıyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yem ve bakım maliyetlerinin artacağını belirten Sevinç, ellerindeki hayvanların bir bölümünü satarak hem masraflarını karşılamayı hem de yeni sezon için hazırlık yapmayı hedefliyor. Patnos ve çevre köylerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade eden besiciler, artan girdi maliyetlerinin kendilerini zorladığını belirtiyor. Yetiştiriciler, özellikle yem, saman ve veterinerlik giderlerindeki artışın hayvancılığın sürdürülebilirliğini etkilediğine dikkat çekiyor. Sonbahar döneminde hayvan pazarları ve bölgedeki alım-satımlarda hareketlilik yaşanırken, besiciler küçükbaş hayvan fiyatlarının emek ve maliyetleri karşılayacak seviyede olmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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