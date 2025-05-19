Ağrı'da 19 Mayıs, kortej yürüyüşü ve sportif etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da 19 Mayıs, kortej yürüyüşü ve sportif etkinliklerle kutlandı
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Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Abide Meydanı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte gençlerle birlikte yürüyen Vali Koç, milli mücadelenin ruhunu yaşatan bu anlamlı günde gençlerle bir araya geldi.

Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan stantlarda tekvando, güreş, futbol, masa tenisi, badminton ve tenis gibi farklı branşlarda gençlerin sergilediği sportif gösteriler izlendi. Etkinlikler kapsamında Vali Koç, gençlerle ve vatandaşlarla birlikte geleneksel oyunlara da katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Mustafa Koç, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Koç, "19 Mayıs 1919, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı tarihi bir adımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal meşalesi, bugün Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimizin ellerinde aynı inançla yanmaya devam etmektedir. Bu aziz vatanın gençlerimize emanet olduğu bilinciyle, gençlerimizin tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacaklarına inanıyorum." dedi.

Vali Koç, açıklamasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle andığını belirterek, milletin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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