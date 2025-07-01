Afyonkarahisar Valisi Askeri Tesisleri Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Valisi Askeri Tesisleri Ziyaret Etti
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Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tesislerinde üretilen askeri teçhizatın ülkenin savunması ve kalkınmasına katkı sağladığını vurguladı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tesislerinde üretilen askeri teçhizatın önemine vurgu yaparak, "Fabrikamızda üretin ürünler ülkemizin savunması ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün yeni tesislerini ziyaret etti. ASFAT A.Ş. ile yapılan sözleşme çerçevesinde kurulan tesislerde gerçekleştirilen ziyarette, Vali Yiğitbaşı'na, Fabrika Müdürü Mühendis Kıdemli Albay Tayfun Emirzeoğlu tarafından balistik başlık, yelek üretiminde kapasite artışı ve yeni üretilen zırh plakalarına ilişkin detaylı bilgi verildi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde üretim tesisi olarak Afyonkarahisar'da yer alan tek balistik laboratuvarı da Vali Yiğitbaşı tarafından yerinde incelendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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