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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda Mühsürler ile Genç başkanlık için yarışıyor

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda Mühsürler ile Genç başkanlık için yarışıyor
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın olağan genel kurulu başladı. Mevcut Başkan Mehmet Mühsürler ile Yücel Genç'in yarıştığı seçimde yaklaşık 700 üye oy kullanacak, sonuçlar oy işlemi bitince açıklanacak.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın (ATB) olağan genel kurulu başladı. Seçimli genel kurulda iki aday yarışıyor.

Genel kurulu Afyonkarahisar Ticaret Borsasında gerçekleştirildi. Yaklaşık 700 üyenin oy kullanacağı seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Mühsürler ile Yücel Genç başkanlık için yarışıyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı genel kurulda iki adayın listeleri yarışırken, üyeler sandık başına gitmeye başladı.

Seçim sonuçlarının, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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