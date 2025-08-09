Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği ve Anadolu Hac ve Umre Turizm'den İndirim Protokolü

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği ve Anadolu Hac ve Umre Turizm'den İndirim Protokolü
Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği ile Anadolu Hac ve Umre Turizm arasında imzalanan protokol ile dernek üyeleri, hac ve umre organizasyonları başta olmak üzere birçok turizm hizmetinden indirimli yararlanacak.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği ile Anadolu Hac ve Umre Turizm arasında indirim protokolü imzalandı.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği, üyelerine yönelik avantajlar sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, dernek ile Anadolu Hac ve Umre Turizm arasında özel bir protokol imzalandı. Protokol ile dernek üyeleri, hac ve umre organizasyonları başta olmak üzere birçok turizm hizmetinden indirimli ve kolaylaştırılmış şartlarda faydalanabileceği belirtildi. Protokol ile ilgili belirli dönemlerde bilgilendirme toplantıları ve organizasyon tanıtımları yapılacağı ifade edildi. Yapılan iş birliğiyle, muhtarlar ve aileleri için kutsal topraklara yapılacak seyahatlerde hem ekonomik hem de güvenli bir hizmet anlayışı sunulmasının hedeflendiği vurgulandı.

İmza töreninde konuşan Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, üyelerine fayda sağlayacak bu tür anlaşmaların önemine dikkat çekerek Anadolu Hac ve Umre Turizm yetkililerine teşekkür etti. Anadolu Hac ve Umre Turizm temsilcileri ise, böylesi anlamlı bir iş birliğinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
