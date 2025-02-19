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Afyonkarahisar'ın Yatırım Potansiyeli ve Sanayi Gelişimi Değerlendirildi

Afyonkarahisar'ın Yatırım Potansiyeli ve Sanayi Gelişimi Değerlendirildi
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Afyonkarahisar Valisi ve İstanbul Sanayi Odası yöneticileri, kentin sanayi yapılarını ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için bir araya geldi.

Afyonkarahisar Merkez 2. OSB ile Çay-Çobanlar-Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Bölgesi ile kentin yatırım potansiyeli ve sanayide gelişim fırsatları değerlendirildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile birlikte İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetimini ziyaret etti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede kentin sanayi yapısı, potansiyeli ve ekonomik kalkınmasına yönelik iş birliği olanakları hakkında değerlendirilmeler yapıldı.

Ziyaretle ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Afyonkarahisar Merkez 2. OSB ile Çay-Çobanlar-Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OTB hakkında yapılan sunumun ardından ilimizin yatırım potansiyeli ve sanayide gelişim fırsatları değerlendirilerek iki oda arasında iş birliğini güçlendirmek ve sanayi alanında etkili bir iletişim ağı oluşturmak adına atılabilecek adımlar görüşüldü" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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