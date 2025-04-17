Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'den umutlandıran haber

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Afyonkarahisar'da Zirai Don Tarım Üzerinde Büyük Hasar Yaratıyor

Afyonkarahisar'da Zirai Don Tarım Üzerinde Büyük Hasar Yaratıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da meydana gelen zirai don olayı, tarım alanlarında ciddi hasara yol açtı. Üreticilerin ihbarı üzerine hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Afyonkarahisar'da yaşanan zirai don olayı, tarım alanlarında büyük hasara yol açarken, üreticilerden gelen ihbarlar üzerine il merkezi ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Hasar tespit çalışmaları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştiriliyor. Afyonkarahisar'da etkili olan zirai don, tarım arazilerinde önemli kayıplara neden oldu. Tarım üreticileri, olumsuz hava şartlarının ürünlerinde yol açtığı zararın tespiti için yetkililere başvurdu. İl ve ilçe müdürlüklerinin koordinasyonunda, teknik ekipler sahada incelemelerine devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.