Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencilerine 'Gelin Tanış Olalım' Projesi Kapsamında Gezi Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencilerine 'Gelin Tanış Olalım' Projesi Kapsamında Gezi Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarında kalan üniversite birinci sınıf öğrencilerine yönelik Frigya bölgesine bir gezi düzenledi. Öğrenciler, tarihi ve doğal güzellikleri keşfederken Afyon'un meşhur sucuk ekmeğini de tatma fırsatı buldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yurtlarında kalmaya başlayan üniversite birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında Frigya bölgesine gezi düzenlendi.

Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma imkanı bulan gençler, Emre Gölü'nün muhteşem manzarası eşliğinde Afyon'un meşhur sucuk ekmeğini tadarken keyifli bir gün geçirdi. Geziye, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da katıldı ve gençlerle yakından ilgilenerek onlara tavsiyelerde bulundu.

Frigya gezisine Afyonkarahisar'da üniversite eğitimine yeni başlayan yaklaşık bin 200 öğrenci katıldı. Proje, yeni başlayan üniversite öğrencilerinin hem birbirleriyle hem de Afyonkarahisar'ın kültürel mirasıyla tanışmalarını hedefledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Kültür Eğitim Afyon Yerel Yaşam Spor

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum

Adli Tıp'ın Cem Garipoğlu raporuna baba Süreyya Karabulut'tan ilk yorum

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Cani Semih Çelik'in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı

Surlarda görünen gizemli şahsın kim olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 2025 HAC KAYIT YENİLEME E-DEVLET | Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Yalova minibüsteki adam kim? Minibüste kızları taciz eden şahıs tutuklandı mı? Hadım yasası nedir? Hadım yayası nasıl uygulanır? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama! Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.