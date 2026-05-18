TÜİK Afyonkarahisar'daki araç sayısını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Afyonkarahisar'daki trafiğe kayıtlı araç sayısının 331 bin 574 ulaştı.

TÜİK verilerine göre, kentteki araç sayısı 331 bin 574 ulaşırken, bu araçlardan 120 bin 88'ni otomobil, 5 bin 433'ünü minibüs ve bin 628'ni ise otobüslerin oluşturduğu belirtildi. 47 bin 218 kamyonetin bulunduğu kentte ayrıca 11 bin 653 kamyonun, 93 bin 614 motosikletin ve 50 857 traktörün olduğu kaydedildi. Açıklanan verilerin en dikkat çekici yönü ise kentte otomobilden sonra en fazla olan aracın motosiklet olması oldu. - AFYONKARAHİSAR

