Tarım ürünlerinde rekolteyi arttırmak amacıyla zararlı takibi sürüyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelinde tarım ürünlerinde rekolteyi artırmak için zararlı takip ve sürvey çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Afyonkarahisar'da tarım ürünlerinde rekolteyi arttırmak amacıyla gerçekleştirilen zararlı takip ve sürvey çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların kent genelinde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerimizce yürütülen zararlı takip ve sürvey çalışmaları il genelinde aralıksız olarak devam etmektedir. Bu çerçevede Emirdağ ve İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından süne zararlısına yönelik saha kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Yürütülen ilkbahar kışlak sürveyleri ile zararlının popülasyon yoğunluğu ve ovaya göç durumu takip edilmekte, mücadeleye esas veriler düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca üretim alanlarında görülebilecek hastalık ve zararlılara yönelik gözlem çalışmaları sürdürülmekte; üreticilerimizin zamanında ve doğru şekilde bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
