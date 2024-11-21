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Afyonkarahisar'da Tarım Ürünleri Gelişim Kontrolleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Tarım Ürünleri Gelişim Kontrolleri Devam Ediyor
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Salar beldesinde buğday ve arpa ekili alanlarda bitki gelişim süreçlerini denetliyor.

Afyonkarahisar'da ekimi yapılan bitkilerde gelişim süreçleri takip edilmeye devam ediliyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü teknik personelleri saha çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Salar beldesinde buğday ve arpa ekili alanlarda bitki çıkış ve gelişim kontrolleri gerçekleştirdi. Kontrollerin farklı bölgelerde süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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