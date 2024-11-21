Afyonkarahisar'da Tarım Ürünleri Gelişim Kontrolleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da ekimi yapılan bitkilerde gelişim süreçleri takip edilmeye devam ediliyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü teknik personelleri saha çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Salar beldesinde buğday ve arpa ekili alanlarda bitki çıkış ve gelişim kontrolleri gerçekleştirdi. Kontrollerin farklı bölgelerde süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR