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Sebze üretim alanlarında kontroller sürüyor

Sebze üretim alanlarında kontroller sürüyor
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Afyonkarahisar'da bitkisel üretimde verim ve kaliteyi korumak, hastalık ve zararlıların yayılımını önlemek amacıyla sebze üretim alanlarındaki arazi kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Afyonkarahisar'da bitkisel üretimde verim ve kaliteyi korumak, hastalık ve zararlıların yayılımını önlemek amacıyla sebze üretim alanlarındaki arazi kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sebze üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. Kontrollerde hastalık, zararlı ve yabancı ot durumları değerlendirilirken, üreticilere mücadele yöntemleri ile alınması gereken tedbirler hakkında teknik bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, sağlıklı ve sürdürülebilir bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının il genelinde planlı şekilde sürdürüleceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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