Haberler

Fahiş fiyat artışıyla mücadele sürüyor

Fahiş fiyat artışıyla mücadele sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını denetlemek amacıyla kapsamlı bir denetim başlattı. Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı kontrol edilen ürünler arasında un, süt ve et gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı dolayısıyla piyasa denetimleri artırıldı. Vatandaşların temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine adil fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı sıkı inceleme yapılıyor.

Denetimlerde un, yağ, süt ve süt ürünleri, et, yumurta, bakliyat ile temizlik ve hijyen ürünleri başta olmak üzere birçok temel ürün grubu mercek altına alındı. Raf ve kasa fiyat uyumu ile etiket bilgileri titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler market denetimlerinin yanı sıra restoran ve lokantalarda sunulan iftar menülerinde fiyat şeffaflığı, gizli ücret ve zorunlu servis bedeli uygulamalarını da denetleniyor.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelerin, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edileceğini ve gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı