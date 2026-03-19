Patates ekimi sezonu başladı
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte patates ekim sezonunun açıldığını duyurdu. Teknik ekipler, maliyet analizleri ve tarımsal üretim planlaması yaparak üreticilere destek sağlıyor.
Türkiye'nin en önemli patates merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da patates ekim sezonu başladı.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kentte patates ekiminin başladığı belirtildi. Açıklamada, "Patates ekim mesaisi başladı. Teknik ekiplerimiz arazide, maliyet analizleri yapıldı. Tarımsal üretim planlaması aktarıldı. Münavebeli ekimin önemi vurgulandı. Toprağımızın bereketini, üreticimizin emeğiyle koruyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı