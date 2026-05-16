Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi devam ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi çalışmaları devam ediyor.

Hayvancılıkta verimliliğin artırılması, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve ıslah çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla bakanlık tarafından uygulanan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamındaki çalışmalar Afyonkarahisar'da sürüyor.

Bu çerçevede Şuhut ilçesinde teknik personelleri tarafından proje dahilindeki işletmelerde 2026 yılı kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerle proje çerçevesinde kuzuların gelişim süreçlerinin takip edilmesi, kayıt sistemlerinin güncellenmesi ve ıslah çalışmalarına esas verilerin sağlıklı şekilde oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

