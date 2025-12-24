Hibe desteğiyle hayvancılık yapan besicilere yönelik denetim

Afyonkarahisar'da Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi programı çerçevesinde hibe desteği alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicilere yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte program çerçevesinde hibe desteği alan işletmelere yönelik denetimlerin devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelince Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Programıyla hibe desteği alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelere dönemlik denetim ve teknik destek ziyaretleri sürüyor. Kırsal Kalkınma alanında yapılan projeler ile tarım ve hayvancılık potansiyelinin artırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR