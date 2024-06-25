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Afyonkarahisar'da Kiraz Üretimi Düşük

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde mevsimsel şartlar ve kuraklık nedeniyle bu sene kiraz rekoltesi beklenenin altında kaldı. Üreticiler, işçi çalıştırmak yerine kendileri kiraz toplamaya başladı.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde mevsimsel şartlar ve kuraklık yüzünden bu sene kirazda beklenen rekolte karşılanamazken, üreticiler çareyi ise işçi çalıştırmak yerine kendileri toplamakta buldu.

Türkiye'nin kalite, büyüklük ve lezzet açısından en değerli kiraz üretiminin gerçekleştiği yerlerden birisi olan Sultandağı ilçesinde kiraz hasadı başladı. Bayram öncesinde başlayan ve halen devam eden hasatta bu yıl rekoltenin düşük olduğu belirtilirken, kirazın kilogram fiyatının ise kalitesine göre 20-50 TL arasında alıcı bulduğu kaydedildi.

Bölgede uzun yıllardır kiraz üretimi yapan üretici Göksel Özkaya, bu sene meyvenin az olduğunu dile getirerek, "Bu sene kiraz rekolte olarak çok düşük. Normalde bölgemizin tonaj anlamında yıllık 35-40 bin ton civarında bir üretimimiz var fakat bu sene gerek mevsimsel şartlardan dolayı gerek kuraklıktan dolayı rekoltemiz çok düşük. Yani bu bahçede topladığımız kiraz 8-10 kasa civarında, bir günlük bir işimiz var burada dolayısıyla bu sene çok kötü geçecek, geçen seneye oranla meyve çok az" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultandağı Kiraz Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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