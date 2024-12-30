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Afyonkarahisar'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Afyonkarahisar'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
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Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri, 9 ilçe ve 56 köyde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Vali Yiğitbaşı, vatandaşların mağdur olmaması için 24 saat kesintisiz çalıştıklarını belirtti.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 9 ilçe ve 56 köyde karla mücadele çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Afyonkarahisar'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar yeni haftaya beyaz örtüyle başladı. Şehir merkezi ve şehrin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, birçok ilin kavşak noktası Afyonkarahisar'da şehirlerarası yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

İl genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden İl Özel İdaresi ekiplerinin tüm çalışmalarını Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'da an be an takip etti. Yağış sonrası karla mücadele çalışmalarına hız veren İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun gayret gösteriyor.

İl Özel İdaresi ekipleri Şuhut ilçesinde Efeköy, Kulak, Bozan, İsalı, İlyaslı, Demirbel köyleri, Sinanpaşa ilçesinde Çobanözü, kınık, Tazlar, Elvanpaşa, Boyalı, Gezler, Kayadibi, Garipçe, Saraycık, Bulca, Çayhisar, Yörükmezarı ve Tokuşlar köyleri, Dinar ilçesinde Pınarlı, Çamlı, Körpeli, Palaz, Bilgiç, Bademli, Çiçektepe, Akçin, Tıprak, Doğanlı, Cerityaylası, Keklicek köyleri, Dazkırı ilçesinde İdris köyü, Hocalar ilçesinde Çalca, Ulukköy ve Yağcı köyleri, Bayat ilçesinde Sağırlı,İmrallı, İnpınar, Aşağıcaybelen, Yukarı Çaybelen ve Derbent köyleri, Sultandağı ilçesinde Karapınar ve Karakışla köyleri, Emirdağ ilçesinde Yukarıkurudere, Başkonak, Yavuz, Karacalar, Demircili, Türkmenköy, Gevçci ve Çaykışla köyleri ile Merkezde Küçükkalecik, Belkaracaören, Değirmendere, Kızıldağ ve Sarık köyleri olmak üzere toplam 9 ilçe ve 56 köyde 20 iş makinesi ve 28 personel ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"Şehrimizdeki tüm yollarda ulaşım açık ve trafik akışı da devam ediyor"

İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin de çalışmalarına hız verdiğini söyleyen Vali Yiğitbaşı, "İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerimiz 24 saat süreyle kesintisiz olarak çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerimiz büyük bir özveriyle görevlerinin başındalar ve kar temizleme, tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Şu an için il genelinde herhangi bir sorun yok. Şehrimizdeki tüm yollarda ulaşım açık ve trafik akışı da devam ediyor. Bizler de tüm gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Yollarda yaşanabilecek olası sıkıntılar için her türlü tedbiri aldık. Fedakarca ve büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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