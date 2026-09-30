Afyonkarahisar'da İŞKUR ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 80 geçici personel alacak

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak geçici süreli 80 personel alınacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, programın İşgücü Uyum Programı Uygulama Planı çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "İl müdürlüğümüz ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 229 gün süreyle kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi maksadıyla kent merkezin 43 kişi, Şuhut, Bolvadin, Sandıklı, Dinar, Emirdağ'da 3 personel, diğer ilçelerde ise 2'şer personel olmak üzere toplam 80 kişilik geçici süreli İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacaktır. Programlara katılmak isteyen adayların www.iskur.gov.tr, ALO-170 veya E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları zorunludur. Başvuruda sorun yaşayan kişiler İŞKUR İl Müdürlüğümüzden destek alarak başvuruda bulunabilirler" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı