Afyonkarahisar'da Hasılat Denetimleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar Defterdarlığı Denetim Ekibi, belirlenen sektörlerde hasılat denetimlerine kesintisiz devam ediyor. İl genelinde yapılan denetimlerin kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında olduğu vurgulanıyor.

Afyonkarahisar Defterdarlığı Denetim Ekibi, belirlenen sektörlerde hasılat kontrollerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar Defterdarlığı Denetim Ekibi, il genelinde saha çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Maliye Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde belirlenen sektörlerde hasılat denetimleri yapıyor. Merkez ve ilçelerde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Afyonkarahisar İl Defterdarı İbrahim Gündüz, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti.

"Tüm personelimiz görev başında ve sahada"

Sektörel bazda önce doktorlar, sonrasında da sırasıyla, lokantacılar, sucukçular, şekerleme ve tatlıcılar, otoparklar ve güzellik merkezi gibi sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinde denetim yapıldığını belirten Gündüz, yaz sezonu nedeniyle düğün salonlarında da denetim yapıldığını söyledi. Düğün ve gurbetçi sirkülasyonu nedeniyle yoğun günler geçiren sarraf denetimlerinin de yoğunlaştığını kaydeden Gündüz, "Maliye Bakanımızın da kamuoyuna açıkladığı şekilde sektörler bazında kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde denetlemelerimiz devam edecek. Vergi kayıp kaçağının sadece maliye birimlerinin denetimleri ile önlenemeyiz. Vatandaşlarımızın almış oldukları mal ve hizmetlerin karşılığında belgelerini istemeleri, verilmediği takdirde ihbar kanallarını kullanmaları halinde başarıya ulaşılabiliriz. Bu sebeple Afyonkarahisar şehir merkezi ve ilçelerimizde tüm personelimiz görev başında ve sahada" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
