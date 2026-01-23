Şuhut'ta gıda denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri tarafından gıda ve ürün denetimi gerçekleştirildi.

Şuhut zabıta müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan denetimlerde; gıda ürünleri başta olmak üzere satışa sunulan tüm ürünler titizlikle kontrol edildi. Denetimler kapsamında ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, gramaj uygunluğu, fiyat etiketleri ve mevzuata uygunluğu incelendi.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar hakkında yasal işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek halk sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR