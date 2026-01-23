Haberler

Şuhut'ta gıda denetimi

Güncelleme:
Şuhut ilçesinde, zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla gıda ürünleri başta olmak üzere satışta olan tüm ürünleri denetledi. Denetimlerde hijyen şartları ve mevzuata uygunluk kontrol edildi, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar hakkında yasal işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek halk sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

