Haberler

GSB arama kurtarma ekibi akreditasyon için kampa girdi

GSB arama kurtarma ekibi akreditasyon için kampa girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arama kurtarma ekibi, AFAD yerleşkesinde kampçılık, navigasyon, pusula ve harita eğitimleri alarak sahadaki tecrübelerini artırmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arama kurtarma ekibi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) yerleşkesinde kampa girdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arama kurtarma ekibi akreditasyon süreci içerisinde bulunan kampçılık, navigasyon, pusula ve harita eğitimlerini tamamlamak üzere 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında AFAD yerleşkesi içinde kamp programına girdi.

Ekibin teorik ve uygulamalı eğitimlerle, sahadaki tecrübelerini arttırmak ve donanımlarını üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı
Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev

Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!