GSB arama kurtarma ekibi akreditasyon için kampa girdi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arama kurtarma ekibi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) yerleşkesinde kampa girdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arama kurtarma ekibi akreditasyon süreci içerisinde bulunan kampçılık, navigasyon, pusula ve harita eğitimlerini tamamlamak üzere 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında AFAD yerleşkesi içinde kamp programına girdi.

Ekibin teorik ve uygulamalı eğitimlerle, sahadaki tecrübelerini arttırmak ve donanımlarını üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı