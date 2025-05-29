Afyonkarahisar'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte 42 ilkokuldan 3. ve 4. sınıf öğrencileri tradisyonel oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, çok sayıda antrenör, öğretmen ve öğrenci katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğrenciler oyun alanlarında hem kıyasıya yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Afyonkarahisar merkezdeki 42 ilkokuldan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı şenlikte; ip atlama, kaleli yakan top, çemberle iş birliği, seksek ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarla çocuklar hem kaliteli vakit geçirdi hem de takım ruhunu deneyimledi.

Geleneksel oyunlara büyük ilgi gösteren öğrenciler, gün boyunca coşkuyla oyunlar oynarken, il müdürleri de bu neşeye ortak olarak çocukların mutluluğunu paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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