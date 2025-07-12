Afyonkarahisar'da Brokoli Yetiştiriciliği Projesi Başladı

Afyonkarahisar'da Brokoli Yetiştiriciliği Projesi Başladı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, 'Brokoli Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında 862 bin adet brokoli fidesi dikilmeye başlandı. Proje ile bölge tarımının çeşitlenmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde, brokoli üretimini teşvik etmek amacıyla başlatılan "Brokoli Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi" çerçevesinde fide dikimleri başladı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın destekleriyle yürütülen ve yüz 60'ı İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında, toplam 862 bin adet brokoli fidesi, 431 dekarlık alanda toprakla buluşacak. Fide dikim çalışmalarının startı, Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan'ın katılımıyla verildi. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Aslan, projeyle hem bölge tarımının çeşitleneceğini hem de çiftçilerin gelir düzeyinin artacağını vurguladı. Bölgenin iklimine uygunluğu ve pazardaki talebiyle dikkat çeken brokolinin, önümüzdeki süreçte önemli bir alternatif ürün olması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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