Haberler

SYDV'den bin 498 öğrenciye maddi destek

Güncelleme:
Afyonkarahisar Valiliği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına toplam 4 milyon 494 bin TL tutarında nakdi eğitim desteği verdi. Program kapsamında 886 hanede yaşayan 1.498 öğrenciye, öğrenci başına 3 bin TL yardım yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin 498 öğrenciye, 4 milyon 494 bin TL tutarında nakdi eğitim desteği sağlandığı belirtildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 22 Ocak 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik eğitim yardımı yapıldı.

Program çerçevesinde; 886 hanede yaşayan, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören bin 498 öğrenciye, öğrenci başına 3 bin TL olmak üzere toplam 4 milyon 494 bin TL tutarında nakdi eğitim desteği sağlandı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

