Afyonkarahisar Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bitki Koruma Ürünü Bayilerine Denetim

Afyonkarahisar Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bitki koruma ürünü bayilerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetim ekipleri tarafından bayilerimizin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri, yasaklı olan aktif maddelerin işyerinde bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerinin kontrolü, bayideki stok giriş ve çıkışların sorumlu yönetici nezaretinde ve bitki koruma ürünleri stok takip programı çerçevesinde yapılıp yapılmadığı hususları da kontrol edildi. - AFYONKARAHİSAR