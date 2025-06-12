Afyon Sucuğu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 35. tescilli ürün olduğunu belirten Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak 35. tescilli ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz." - ANKARA