Afganistan'ın Tarihsel ve Stratejik Önemi Vurgulandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Afganistan'ın hem tarihsel hem de güncel önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Afganistan'ın sadece coğrafi konumuyla değil, tarih boyunca oynadığı kritik rollerle de bölge ve dünya dengeleri açısından merkezi bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Şeyhanlıoğlu, Afganistan'ı Asya'nın kalbi olarak tanımladı ve ülkenin Çin, Rusya ve Türk-İslam dünyası arasında stratejik bir köprü olduğunu vurguladı. Afganistan'ın tarih boyunca, İskender'den Moğollara kadar birçok güç için önemli bir geçiş noktası olduğunu belirtti.

19. yüzyılda Afganistan'ın Rusya ve İngiltere arasında "Büyük Oyun"un merkezi olduğunu hatırlatan Şeyhanlıoğlu, bu dönemde Afganistan'ın Hindistan için bir tampon bölge görevi gördüğünü ifade etti. 20. ve 21. yüzyıllarda ise ülkenin sırasıyla Sovyetler Birliği ve ABD tarafından işgal edildiğini, ancak her iki gücün de burada tutunamadığını belirtti.

Afganistan'ın günümüzde Çin'in Kuşak-Yol Projesi ve Orta Asya enerji kaynaklarının aktarımı için kilit bir role sahip olduğunu söyleyen Şeyhanlıoğlu, ülkenin bağımsızlık mücadelesini kazanarak işgallerden kurtulmasının önemine dikkat çekti.

İslam dünyasının Afganistan'a sorumluluğu

Afganistan'ın bağımsızlık mücadelesi ve toparlanma çabalarını desteklemenin İslam dünyasının sorumluluğu olduğunu vurgulayan Hüseyin Şeyhanlıoğlu, şu ifadeleri kullandı: " Afganistan, İslam dünyasının tarih boyunca en büyük destekçilerinden biri olmuştur. 1923'te Türkiye'yi tanıyan ilk devlet Afganistan'dır. Bugün ise İslam ülkelerinin, ekonomik kalkınma ve altyapı geliştirme projeleriyle Afganistan'a destek olmaları gerekmektedir."

Afganistan'ın yıllarca süren işgallerden sonra büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Şeyhanlıoğlu, özellikle uyuşturucu üretiminin ciddi şekilde azaltıldığını ve ekonomik toparlanma sürecinin başladığını belirtti. Çin ile Afganistan arasında 60 milyar dolarlık ticari anlaşmaların imzalandığını hatırlatarak, bu iş birliklerinin Afganistan için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"Mevlana insani yardım paktı" önerisi

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Afganistan'ın kalkınması ve refahı için "Mevlana İnsani Yardım Paktı" adı altında bir dayanışma önerisinde bulundu. Bu paketin, eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlarda Afganistan'a destek sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Şeyhanlıoğlu, Afganistan'ın yalnızca bölgesel bir güç olmadığını, aynı zamanda Türk dünyası ve İslam dünyasının stratejik bir müttefiki olduğunu belirtti. Şeyhanlıoğlu, "Afganistan'ı korumak ve desteklemek, 21. yüzyılın felaketleriyle yüzleşen İslam dünyası için bir vefa borcudur" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - KÜTAHYA