AESOB Başkanı: Sahte alkol üretimi ve tüketimi artıyor

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, son dönemde artan sahte alkol üretimi ve tüketimine vurgu yaparak vatandaşları uyardı. Dere, sahte alkolün insan sağlığına zararları hakkında bilgi verdi ve yasalara uygun ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, son dönemde artan sahte alkol üretimi ve tüketimine vurgu yaparak vatandaşları uyardı.

Son dönemlerde sahte alkol üreticilerinin piyasada çoğaldığına dikkat çeken AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Kayıtlara göre son 3 yılda 250 vatandaşımız sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de son yıllarda alkol fiyatlarındaki olağanüstü artış, denetimsizlik ve insan sağlığını hiçe sayan işletmeler nedeniyle sahte içki üretimi de ciddi oranda arttı. Ülkemizde yapılan denetim ve operasyonlarda 4.5 milyon litre sahte alkol ele geçirildi. Bu da 5 milyar vergi kaybı demek. Bu sadece ele geçirilen miktar bunun haricinde ele geçirilmeyen bir sahte kaçak alkol üretimi söz konusu. Yakalanıp miktarı tespit edilemeyen sahte alkol üretimi de göz önüne alındığında vergi kaybı yaklaşık 10 milyarı buluyor. Sahte alkol üretip satanlar vergi kaçırarak ekonomimize zarar veriyor. Bununla kalmıyor halkın sağlığı ile de oynuyorlar. Üretim maliyetinden kaçmak için kaçak yollarla denetimsiz bir şekilde üretilen sahte alkol insan sağlığını tehdit ediyor" dedi.

"Alkol satın alırken yasalara uygun, bandrollü ürünler tercih ediniz"

Sahte alkolün insan vücuduna zararları hakkında bilgi veren Başkan Dere, "Sahte alkolün içinde bulunan zararlı maddeler karaciğer, böbrek ve kalp rahatsızlıklarına neden olup ciddi hasar bırakıyor, görme kaybı, nörolojik sorunlar ve diğer organ fonksiyonlarına zarar verdiği gibi ölümlere de yol açıyor. Bu tarz tehlikeli durumlarla karşılaşmamak adına alkol alışverişlerinizde tercih edebileceğiniz en doğru adres yine büfeci, bakkal ve tekel bayi esnafımızdır. Alkol satın alırken yasalara uygun, bandrollü ürünler tercih ediniz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Dere konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Etil alkol gıda, temizlik, tıp, kozmetik ve kimya gibi birçok alanda kullanılıyor. Etil alkolün bu endüstriler dışında kullanılması yasak olmasına rağmen insanlar bir şekilde buna ulaşıp sahte alkol üretebiliyor. Toplum sağlığı ve güvenliği açısından etil alkol satışı herkese yapılmamalı, bu konuda denetimlerin daha sıkı uygulanması ve satışların kayıt altına alınması gerektiği düşüncesindeyiz."

Başkan Adlıhan Dere, "Özellikle yılbaşına sayılı günler kala sahte alkol üretimi ve tüketimi konusunda vatandaşlarımızı daha çok bilinçlendirmeliyiz. Bu konuda herkesi sahte alkolle mücadelemizde duyarlı olmaya ve sağlık standartlarına uygun ürünleri tercih etmeye çağırıyoruz. Sağlığımız göz ardı etmememiz gereken en kıymetli hazinemiz. Vatandaşlarımız yılbaşı öncesi alışveriş yaparken, alkol satın alırken üretim süreçleri yasalara ve sağlık standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bandrollü ürünleri tercih etmeli. Ucuz diye bilinmedik, kalitesiz ve sağlıksız yerlerden alışveriş yapmamalısınız" açıklamasında bulundu. - ANTALYA