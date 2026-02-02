Haberler

Vali Varol'dan Kahta esnafına moral ziyareti

Vali Varol'dan Kahta esnafına moral ziyareti
Güncelleme:
Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta ilçesinde esnafları ziyaret ederek ticari faaliyetler hakkında bilgi aldı ve yerel ekonominin önemine dikkat çekti. Üretim ve ticaretin sürdürülebilirliğinin şehrin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ile birlikte Kahta ilçesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen ziyaretlerde iş yerlerini tek tek gezen Vali Varol ve Kaymakam Soysal, esnaflarla sohbet ederek ticari faaliyetler hakkında bilgi aldı. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Vali Varol, yerel ekonominin bel kemiğini oluşturan esnafın desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Vali Varol, üretim ve ticaretin sürdürülebilirliğinin şehrin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, devletin imkanları dahilinde esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Vali Varol, esnaflara çalışmalarında hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise esnafla yapılan istişarelerin ilçenin ekonomik yapısına katkı sunduğunu vurgulayarak, kamu kurumları olarak esnafın her zaman destekçisi olduklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
