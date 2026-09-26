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Adıyaman'da yüzey altı damla sulama projesine hibe sözleşmesi imzalandı

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Adıyaman'da yüzey altı damla sulama projesine hibe sözleşmesi imzalandı
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Adıyaman'da yüzey altı damla sulama projesi, Kırsal Kalkınma Programı 21. Etap kapsamında hibe desteği aldı. Hibe sözleşmesi Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ile üretici arasında imzalandı; suyun doğrudan kök bölgesine ulaştırılması hedefleniyor.

Adıyaman'da tarımsal sulamada su tasarrufunun sağlanması ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan yüzey altı damla sulama projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 21. Etap Tasarruflu Sulama Sistemleri kapsamında desteklenen projeye ilişkin hibe sözleşmesi, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ile üretici arasında imzalandı.

Proje kapsamında kurulacak yüzey altı damla sulama sistemiyle suyun doğrudan bitkinin kök bölgesine ulaştırılması ve sulama suyunun daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, tarımsal üretimde su kaynaklarının etkin kullanılmasının önemine dikkat çekerek, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Hibe desteği kapsamında hayata geçirilecek projenin üreticiye ve tarımsal üretime hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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