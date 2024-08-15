Adıyaman'da Saman İşçilerinin Zorlu Mesaisi
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Adıyaman'da saman işçileri, arpa ve buğday hasadıyla başlayan zorlu mesailerine devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar, gece geç saatlere kadar sürüyor. Samancılık yapan Mehmet Çakmak, makine kullanımının işi kolaylaştırdığını belirtirken, mazot fiyatlarının daha uygun olmasını diledi.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Adıyaman'da saman işçilerinin zorlu mesaisi devam ediyor.
Arpa ve Buğday hasadı ile başlayan samancıların zorlu mesaisi, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adıyaman'da sabahın ilk ışıkları ile birlikte başlayıp gece geç saatlere kadar sürüyor.
7 yıldır samancılık yaptığını belirten Mehmet Çakmak, "Her yıl biçerdöverler arpa hasadına başladığında bizim de mesaimiz başlıyor. Sabahın ilk ışıkları ile saman preslemeye başlıyoruz. Gece geç saatlere kadar çalıyoruz. Bazen gece sabaha kadar da çalıştığımız da oluyor. Eskiden 3-4 kişi günde 3 pikap ancak yükleyebiliyordu. Samanda çalışacak işçi bulmak zordu. Şimdi makine ile 3-4 kişilik bir ekip 15-20 tane pikap yükleyebiliyor. Makine işi kolaylaştırdı. Mazot fiyatları da biraz uygun olsa işimiz daha da güzel olacak" şekilde konuştu. - ADIYAMAN
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