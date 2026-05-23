Polislerden kurbanlık pazarında sahte para ve IBAN uyarısı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında vatandaşları ve besicileri sahte para ile IBAN dolandırıcılığına karşı bilgilendirerek broşür dağıttı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarını ziyaret eden Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alıcı ve satıcılarla bir araya gelerek bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren ekipler, sahte ve gerçek paranın ayırt edilmesine ilişkin bilgiler içeren broşürler dağıttı. Polis ekipleri ayrıca vatandaşları, ödeme işlemlerinde üçüncü şahısların banka hesaplarına para gönderilmemesi konusunda uyardı.

Kurbanlık almaya gelen vatandaş Emrah Demirbay, "fiyatlar normal, her bütçeye uygun hayvanlar var. Polis arkadaşlarımız da sağ olsun gelip bizleri uyardılar. Sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptılar. Özellikle IBAN üzerinden yapılan ödemelerde üçüncü şahısların araya girmemesi konusunda uyarılarda bulundular. Güzel ve faydalı bir çalışma oldu. Kurban Bayramı'mız şimdiden mübarek olsun. Polis arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kurbanlık satıcısı Aydın Babacan, "polisler sahte para ve İBAN yoluyla 3'üncü şahıslara güvenmeyin güvenilmemesini tavsiye ettiklerini" ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
