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Adıyaman'da ikinci el eşyaya talep, sıfır koltuk fiyatları nedeniyle arttı

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Adıyaman'da ikinci el eşyaya talep, sıfır koltuk fiyatları nedeniyle arttı
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Adıyaman'da alım gücü düşünce ve sıfır ürün fiyatları yükselince ikinci el eşyaya talep arttı. Bu işi 15 yıldır yapan Batuhan Hasan Yapıcı, mağazalarda 70-80 bin liradan aşağı koltuk bulunmadığını, kendilerinin 15-20 bin liraya sattığını söyledi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da ikinci el eşya piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Alım gücünün düşmesi ve ürünlerin yüksek fiyatları nedeniyle vatandaşlar, yatak, koltuk takımı, halı, klima, mobilya ve beyaz eşya başta olmak üzere ihtiyaçlarını ikinci el mağazalarından karşılıyor.

Adıyaman'da yaklaşık 15 yıldır ikinci el eşya alım satımı yapan Batuhan Hasan Yapıcı, ikinci el ürünlere yönelik talebin arttığını belirterek, sıfır ürünlerle ikinci el ürünler arasındaki fiyat farkının piyasadaki hareketliliği artırdığını söyledi.

İkinci el eşya piyasasında koltuk takımı, mobilya ve beyaz eşya gibi çok sayıda ürünün alım satımını yaptıklarını belirten Yapıcı, fiyat farkını koltuk takımları üzerinden örnekledi. Yapıcı, "Mağazalarda 70-80 binden aşağı koltuk yok. Biz burada en güzel, en sağlam koltuk takımını 15-20 bin lira arasında satıyoruz. İnsanların gücü olmadığı için sıfır ürün alamıyor. İster istemez ikinci ele talep var" diye konuştu.

İkinci el piyasasında yurttaşların her türlü ihtiyacını bulabildiğine işaret eden Yapıcı, "İkinci el dediğin zaman ev eşyası olarak koltuk takımı olur, mobilya olur, beyaz eşya olur. Genel olarak normal bir evin ikinci el malzemelerinin hepsi elimizde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların WhatsApp üzerinden kendilerine ulaştığını anlatan Yapıcı, "İnsanlar bize mesela koltuk takımı var, satacağız diyor. Biz bir fiyat veriyoruz. Anlaştığımız zaman buraya getiriyoruz. Buraya getirdiğimiz zaman da talep olduğu zaman satışını yapıyoruz" dedi.

İşletmede ikinci el eşya alım satımının yanı sıra, imalat bölümünde mutfak dolabı ve mobilya gibi ürünlerin tadilat, tamirat ve yenilemesinin de yapıldığını aktaran Yapıcı, "Sanayiyle fiyatı karşılaştırdığımız zaman yarı yarıya oluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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