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Adıyaman'da Dünya Gümrük Haftası Kutlamaları Başlıyor

Adıyaman'da Dünya Gümrük Haftası Kutlamaları Başlıyor
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Vali Osman Varol, Dünya Gümrük Haftası dolayısıyla GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar'ı kabul etti ve gümrük çalışanlarına başarılar diledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, önümüzdeki hafta kutlanacak olan Dünya Gümrük Haftası dolayısıyla GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ve kurum çalışanlarını kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Vali Osman Varol'a kurum olarak yaptıkları çalışma ve faaliyetler ile Adıyaman'ın ihracat ve ithalat verileri hakkında rakamsal bilgiler sundu.

Varol, "Gümrük çalışanlarımızın Dünya Gümrük Haftasını kutluyor çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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