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Adıyaman'da AESOB oda başkanları toplantısında esnafın sorunları ele alındı

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Adıyaman'da AESOB oda başkanları toplantısında esnafın sorunları ele alındı
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Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay başkanlığında düzenlenen toplantıda esnafın sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıya AESOB'a bağlı oda başkanları ile Mustafa Salman katıldı, Duranay esnafın istihdam açısından önemini vurguladı.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay başkanlığında gerçekleştirilen oda başkanları toplantısında, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlar, sektörde yaşanan gelişmeler ve çözüm önerileri ele alındı.

Seyir Tepesi'nde düzenlenen toplantıya, AESOB'a bağlı odaların başkanları ile Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman katıldı.

Toplantıda, esnaf ve sanatkarların mevcut ekonomik şartlar karşısında yaşadığı sıkıntılar, iş hayatında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Oda başkanları, temsil ettikleri sektörlerde yaşanan sorunları dile getirerek çözüm önerilerini paylaştı.

Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Ziya Duranay, esnaf ve sanatkarların ekonominin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, esnafın ayakta kalmasının hem kent ekonomisi hem de istihdam açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Esnafın yaşadığı sıkıntıların yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Duranay, sorunların çözümü noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı toplantıda, odalar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve esnafın ortak sorunlarına karşı birlikte hareket edilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Katılımcılar, esnafın taleplerinin ilgili mercilere iletilmesi ve çözüm sürecinin takip edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ve sanatkarların sorunlarının tek tek masaya yatırıldığı toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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