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Adıyaman'daki kamu yatırımları masaya yatırıldı

Adıyaman'daki kamu yatırımları masaya yatırıldı
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlığında düzenlenen 2026 yılı üçüncü il koordinasyon kurulu toplantısında, devam eden yatırımlar ve projeler ele alındı, kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.

Adıyaman'da, 2026 Yılı Üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri ile kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2026 yılı içerisinde devam eden yatırım ve projeler ele alındı. Kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yapılırken, planlanan projeler de değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Yatırım ve projelerin etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çektiğini ifade eden Vali Abdullah Küçük, "Çalışmaların Adıyaman'ın kalkınmasına, ekonomik büyümesine ve toplumsal refahına katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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