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Adıyaman Çelikhan'da çiftçilere yüzde 60 hibeyle 25'er küçükbaş hayvan teslim edildi

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Adıyaman Çelikhan'da çiftçilere yüzde 60 hibeyle 25'er küçükbaş hayvan teslim edildi
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Adıyaman Valiliğinin finanse ettiği proje kapsamında Çelikhan'da çiftçilere yüzde 60 hibeyle 25'er küçükbaş hayvan teslim edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü, projenin ilçede hayvancılığı geliştirmeyi ve üreticileri desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında çiftçilere küçükbaş hayvan desteği sağlandı.

Adıyaman Valiliği tarafından finanse edilen Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 60 hibe desteğiyle çiftçilere ayni yardım olarak 25'er küçükbaş hayvan teslim edildi. Hayvan teslim programına Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş, Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ve beraberindekiler katıldı.

Çelikhan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, projenin ilçede hayvancılığın geliştirilmesine ve üreticilerin desteklenmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtilerek, destekten yararlanan çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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