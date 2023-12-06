Adıyaman Belediyesi, deprem hasarlı yapılar için başvuru takip sistemi kurdu

6 Şubat depremlerinde hasar alan ve orta hasarlı statüsünde değerlendirilen yapılar için güçlendirme başvurusunda bulunan vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi'nin yapmış olduğu web sitesi üzerinden başvuru takibini yapabilecek.

6 Şubat depremlerinde hasar alan ve orta hasarlı statüsünde değerlendirilen yapılar için güçlendirme başvurusunda bulunan vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi'nin yapmış olduğu web sitesi üzerinden başvuru takibini yapabilecek.

6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hasar alan yapılarda kontrol sağlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tespitleri sonrası orta hasarlı olarak belirlenen yapılar için Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından takip sistemi kuruldu.

Orta hasarlı statüsünde yer alan binlerce hanenin ilgili kurumlara giderek başvuru sonucunu takip etmemeleri ve mağduriyet yaşamamaları adına kurulan sistem vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.

Vatandaşlar, ilgili kurumlara giderek sıra beklemek yerine Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ve sadece tek bir tıkla orta hasarlı binaları hakkında ruhsat başvuru durumlarının hangi aşamada olduğu bilgisine https://yd.adiyaman.bel.tr/ web sitesinden kolaylıkla ulaşabilecek. - ADIYAMAN