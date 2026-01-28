Haberler

Adilcevaz'da esnaf biriken kardan çay evi yaptı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir esnaf, yoğun kar yağışını fırsata çevirerek kardan bir çay evi yaptı. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar, bu eğlenceli çalışmayı ilgiyle karşıladı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir esnaf, etkili olan kar yağışını fırsata çevirerek kardan çay evi yaptı.

Günlerdir aralıksız yağan kar sonrası iş yerinin önünde biriken karları değerlendiren esnaf, kürekle şekil verdiği kar kütlelerinden çay ocağına benzer bir bölüm oluşturdu. Kısa sürede ortaya çıkan kardan çay evi, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Soğuk havaya rağmen kardan çay evinin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, çalışmayı etkili ve eğlenceli bulduklarını ifade etti.

Sait Erçetin, kardan çay evinin hem kışın zorlu şartlarına dikkat çekmek hem de insanlara moral vermek için yapıldığını söyledi.

Adilcevaz'da renkli görüntülere sahne olan kardan çay evi, ilçede kışın sadece zorluk değil, aynı zamanda eğlence ve dayanışma da getirdiğini gösterdi. - BİTLİS

