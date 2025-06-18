Adanalı Sürücü Sıcak Hava İçin Vantilatörle Kreatif Çözüm Buldu

Adanalı Sürücü Sıcak Hava İçin Vantilatörle Kreatif Çözüm Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Ramazan İmir, 87 model klimamız otomobiline vantilatör takarak serinlemeyi başardı. Kendi imkanlarıyla 5 bin TL masrafla kurduğu sistemle yaz sıcaklarına karşı çözüm üretti.

Adana'da bir sürücü klimasız olan 87 model otomobiline sıcaktan bunalınca vantilatör taktı.

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Ramazan İmir, yazın gelmesiyle birlikte klimasız otomobilinde sıcaktan bunalınca kurduğu sistemle ilginç bir serinleme yöntemi buldu. İmir aracın aküsüne bağladığı inverter güçlendirici ile aracın camına vantilatör taktı. Bu sayede bir nebze de olsa serinleyen İmir, masrafının 5 bin TL olduğunu söyledi.

Kendi çözümünü üreten Ramazan İmir, "Kozan'da yaşıyorum. 87 model Doğan marka otomobil aldım. Klimalı araçlar çok pahalı, borçlanmak istemedim. Bu araçta iç sıcaklık 70 dereceye kadar çıkıyor, ter içinde kalıyorum. Alışveriş mağazasından 12 voltluk inverter aldım, elektriği dönüştürdüm. Vantilatör kurdum, gerçekten işe yarıyor. Sadece 5 bin TL masraf yaptım" dedi.

Çok memnun olduğunu belirten İmir, bu yöntemle Adana'nın sıcak iklimine karşı kendi imkanlarıyla çözüm ürettiğini de sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkemeden karar çıktı

Özcan Deniz isyan etti, mahkeme kararını verdi
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.