Adana'da Şap Hastalığı Görüldü: Hayvan Hareketleri Durduruldu

Adana'da Şap Hastalığı Görüldü: Hayvan Hareketleri Durduruldu
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Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görüldüğünü duyurdu. Tüm ilçelerde hayvan hareketliliği kısıtlandı ve yetiştiricilere bilgi için İlçe Tarıma başvurmaları gerektiği belirtildi.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görüldüğünü açıkladı.

Ülke genelinde birçok ilde ortaya çıkan şap hastalığı Adana'da da görüldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görüldüğünü açıklarken, hayvan hareketliliğinin de kısıtlandığı bildirdi.

Hayvan yetiştiricilerine gönderilen mesajda, "Değerli yetiştiricilerimiz, ilimizde çıkan şap hastalığından dolayı tüm ilçelerimizdeki hayvan hareketleri durdurulmuştur. Bilgi için İlçe Tarıma başvurunuz" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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