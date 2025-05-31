Adana'da Polis Kurban Satıcılarını Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Adana'da Polis Kurban Satıcılarını Dolandırıcılığa Karşı Uyardı
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Adana Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarındaki esnafı dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte paraya karşı bilgilendirdi. Kurban satıcıları, geçmişte yaşadıkları dolandırıcılık ve sahte para vakalarını paylaşarak, polisin uyarılarının önemine dikkat çekti.

Adana'da polis kurban satıcılarını dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte paraya karşı uyardı. Bazı kurban satıcıları daha önce sahte para verildiğini ve koyunlarının çalındığını söyleyerek polisinin uyarasının yerinde olduğunu söyledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını tek tek gezerek esnafı ve vatandaşları uyardı. Polis kurban satıcılarını özellikle dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konusunda bilgilendirdi. Polis öncelikle kurban pazarında sahte paranın nasıl anlaşılacağını 200 liralık banknot üzerinde en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Kurban satıcısı Musa Atilla, daha önceki yıllarda kurban satışı sonrası verilen paraya dolar almak için gittiğinde paranın sahte olduğunu öğrendiğini belirterek, "Daha önce bizim başımıza böyle bir olay geldi. Polislerin bize sahte parayı anlatması çok yerinde oldu. Artık paranın sahte mi gerçek mi olduğunu anlayabileceğiz" dedi

Kurban satıcısı Fırat Gölkuşu ise daha önce bir çok kez koyununun çalındığın belirterek, "Bizden koyun alıp ağabeyine verdik diyerek mallarımız çalındı. Ama artık bunlara inanmıyoruz. Kurbanı alan gitmeden diğer kardeşlerimize soruyoruz. Polis de bugün gelip bizi sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendir. Bizim için çok iyi oldu. Bilmediğimiz bir çok şeyi öğrendik" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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