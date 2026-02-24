Haberler

Adana'da evlenen her 3 kişiden biri boşandı

TÜİK verilerine göre Adana'da son beş yılda evlenen her üç çiftten biri boşandı. 2021'de 15 bin 585 çift evlenirken, 5 bin 555 çift boşandı. Boşanma oranı artarken, evlenme hızı düşüş gösterdi.

TÜİK'in açıkladığı evlilik istatistiki verilerine göre Adana'da 2021 yılında 15 bin 585 çift evlenirken, 5 bin 555 çift ise boşandı. 2025 yılında ise 15 bin 039 çift evlenirken 5 bin 569 çift boşandı. Adana'da son beş yılda evlenenlerin sayısı azalırken boşananların sayısı da arttı. Kaba evlenme hızı 6,60'dan 6,43'e geriledi. Kaba boşanma hızı ise 2,46'dan 2,53'e yükseldi. Adana'da 2021 yılında kadın ve erkelerin evlilik yaş ortalaması ile Türkiye ortalaması ile aynı oldu. Erkekler 28,1 kadınlar ise 25,4 yaşında evlendi. 2025 yılında ise evlenenlerin yaş ortalaması yükselirken, Türkiye ortalamasının altına düştü. Erkekler 28,3 kadınlar ise 25,8 yaşında evlendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
